PSG : l’OL passe aussi, Mbappé se venge des… clowns

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) a apprécié la prestation de l’OL contre Manchester City en Ligue des Champions (3-1).

A l’image des Parisiens, les Lyonnais ont donc réussi à se hisser dans le dernière carré de la C1. C’est la première fois que le foot français arrive à avoir deux représentants en même temps à ce stade de la compétition. Par le biais de son compte Twitter, le natif de Bondy a félicité les Gones via trois smileys de mains qui applaudissent. Kylian Mbappé ne s’est pas contenté de cela…

En effet, le champion du monde français a écrit aussi « FARMERS LEAGUE » avec un smiley de clown. En Angleterre et aux États-Unis, la Ligue 1 est moquée souvent. On considère que ce championnat sert juste à révéler des jeunes joueurs de qualité… qui partent ensuite à l’étranger. La L1 est située bien plus bas dans la hiérarchie par rapport à la Premier League (Angleterre), la Liga (Espagne), la Serie A (Italie) ou encore la Bundesliga (Allemagne).

Mbappé pourrait encore enfoncer le clou…

En demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG défiera le RB Leipzig. Pour sa part, l’OL devra affronter le Bayern Munich. Qui sait, peut-être qu’on aura le droit à une finale franco-française en C1 ! Cas échéant, le football tricolore serait mis, plus que jamais, à l’honneur en tout cas sur le circuit des clubs. Kylian Mbappé pourrait alors remettre une cartouche dans le fusil. Histoire de calmer un peu plus les détracteurs de la Ligue 1…

Images de IconSport