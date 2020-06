PSG : Mbappé n’a pas oublié une date importante

L’attaquant Kylian Mbappé (PSG) a fait un clin d’œil à la légende Pelé qu’il apprécie tout particulièrement.

En quelque sorte, Mbappé a souhaité « l’anniversaire » de l’ancien footballeur brésilien. Mais pas celui auquel on pense ! En effet, Pelé est né le 23 octobre 1940. Dans quelques mois, il fêtera son quatre-vingtième anniversaire. Pour sa part, Kylian Mbappé a souhaité marquer le coup le 21 juin (hier).

En 1970, Pelé et la sélection auriverde avaient gagné, ce jour-là, la Coupe du monde. Ils avaient torpillé l’Italie sur le score de 4 buts à 1. Auteur d’un but et de deux passes décisives, le « Roi du football » avait marqué les esprits. Par le biais de Twitter, Kylian Mbappé a diffusé une photo de lui.

Mbappé sait qui est le « King »

L’attaquant du PSG tient un maillot extérieur de l’équipe de France floqué à son nom. Mbappé a écrit le message suivant : « Happy 50th. 3x world champion. King. » Évidemment, le natif de Bondy a ajouté sa signature. Il y a fort à parier que Kylian Mbappé mettra tout en œuvre afin que Pelé puisse avoir ce maillot dans les jours ou les semaines à venir.

Images de IconSport