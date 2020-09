Mercato / OM : un attaquant ciblé continue son clash !

L’attaquant M’Baye Niang (Rennes) a toujours envie de changer d’air. Il est passé à l’action récemment.

D’après RMC, deux joueurs n’ont pas pris part à l’entraînement ce vendredi 11 septembre 2020. Il s’agit d’Edouard Mendy et de M’Baye Niang. Le gardien de but est, on le rappelle, en contact avec Chelsea. Son compatriote sénégalais, qui évolue au poste d’attaquant, est quant à lui pisté par l’OM depuis déjà plusieurs mois.

Ces absences ont marqué les esprits étant donné que le prochain match de Ligue 1 contre Nîmes aura lieu dans seulement 48 heures. Les deux hommes ont envoyé un signal très clair au sujet de leur avenir. En clair, Mendy et Niang ne veulent plus porter le maillot de Rennes.

Niang bientôt à l’OM ? Pas sûr…

Si pour le premier, un transfert vers Chelsea semble être dans les tuyaux, ce n’est pas pareil pour le second… Il y a une semaine déjà, M’Baye Niang avait zappé l’entraînement. Résultat, l’entraîneur Julien Stéphan ne l’avait pas retenu dans le groupe appelé à défier le Benfica Lisbonne en amical (0-2). Rebelote donc en vue du week-end…

Quid de l’OM ? Les dirigeants phocéens devront forcément passer à la caisse pour réussir à acter le transfert de Niang. Les Rouge et Noir pourraient réclamer entre 10 et 15 millions d’euros avant d’accepter de le céder. Sur le papier, cette somme semble être considérable pour Marseille qui a des problèmes financiers. Seules des ventes importantes pourraient permettre de gonfler l’enveloppe consacrée au recrutement…

Images de IconSport