Mercato / OM : McCourt a changé son fusil d’épaule !

Le propriétaire américain de l’OM, Frank McCourt, semble avoir revu sa copie à ce stade du mercato estival.

A en croire L’Equipe et Le Phocéen, McCourt ne serait plus aussi pressé de vendre un voire deux joueurs « bankables » lors de ce marché des transferts. Même si les finances de l’OM ne sont pas au beau fixe, l’homme d’affaires pourrait finalement accepter – sans broncher – le fait de garder des joueurs comme Duje Caleta-Car ou encore Morgan Sanson.

Cas échéant, Frank McCourt accorderait donc, en quelque sorte, une marge de manœuvre à André Villas-Boas et Pablo Longoria. Attention tout de même, ces derniers devraient avoir une chose bien ancrée en tête… En clair, les fameux joueurs « bankables » devraient être vendus en janvier ou en juin 2021.

McCourt et le fameux « grantatakan »

Dans le sens des arrivées, rappelons que l’OM espère toujours recruter un attaquant dans le cadre de ce mercato. Il y a quelques jours, La Provence tablait sur une enveloppe comprise entre 5 et 6 millions d’euros pour acter ce transfert… attendu par tous les fans marseillais.

Mais pour Le Phocéen et L’Equipe, McCourt et les autres dirigeants pourraient miser sur une barre plus élevée. Au final, ils pourraient débourser entre 7 et 10 millions afin de renforcer l’équipe de Villas-Boas sur le plan offensif. Reste à savoir désormais qui sera l’heureux élu… Une chose est sûre, l’OM dispose de l’atout Ligue des Champions pour attirer un bon joueur au Vélodrome.

