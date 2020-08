Mercato / Barça : Bartomeu refait avec Messi le même coup que Leonardo avec Neymar

Le président du Barça serait prêt à accepter d’ouvrir la porte à l’attaquant argentin Lionel Messi, mais à une condition.

Plus tôt dans la semaine, une offre de Manchester City de 100 millions plus trois joueurs avait été supputée par le journal AS. Mais selon la presse anglaise, le club d’outre-Manche aurait démenti, affirmant ne pas vouloir se séparer de ces joueurs. Alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir de Lionel Messi, un élément primordial demeure inconnu : à quel prix l’Argentin pourra-t-il quitter Barcelone ? Pour sa part, l’attaquant de 33 ans espère rompre sa dernière année de contrat afin de partir gratuitement. Mais évidemment, le président Josep Maria Bartomeu n’a aucun intérêt à accepter cette requête, ni financièrement, ni pour sa réputation.

Bartomeu prêt à discuter du transfert de Messi à partir de 250 M€ ?

En attendant de savoir si les avocats de Messi parviendront à faire réactiver sa clause de sortie caduque depuis juin qui lui permettrait de partir libre, le président blaugrana, qui ne désespérerait pas de faire entrer la star dans le rang, aurait fixé un tarif minimum pour lui ouvrir la porte. Si sa clause libératoire s’élève à 700 millions d’euros, il serait prêt à discuter à partir de 250 millions d’euros, selon L’Equipe. Ce qui constituerait le transfert le plus cher de l’histoire. Bartomeu nous refait-il le coup de Leonardo l’été dernier avec Neymar ?

A savoir : montrer qu’il est disposé à entendre les vœux de son joueur, mais en fixant un tarif suffisamment haut pour décourager les éventuels prétendants. Car dans le contexte économique actuel, et sachant par exemple que le Paris Saint-Germain et Manchester City restent suivis de très près par le fair play financier de l’UEFA, il apparaît effectivement compliqué de débourser une telle somme, à laquelle il faudra ajouter le salaire du sextuple Ballon d’Or, lequel s’élève actuellement autour de 80 millions d’euros par an.

Images de IconSport