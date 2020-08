Mercato / Barça : le PSG et City avancent pour Messi

Manchester City et le PSG sont bien décidés à tenter leur chance pour obtenir la signature de Lionel Messi, sur le départ du Barça.

En réaction à l’idée selon laquelle Lionel Messi menacerait de quitter Barcelone pour avoir la tête de Josep Maria Bartomeu, ce dernier a répondu qu’il était prêt à quitter son poste s’il cela permettait de conserver l’Argentin. En attendant la réponse du sextuple Ballon d’Or, deux clubs commencent à s’organiser. Il s’agit de Manchester City et du Paris Saint-Germain. Les deux nouveaux riches du football européen ne veulent pas passer à côté d’une telle opportunité. On les comprend. Mais ont-ils les moyens de recruter l’attaquant de 33 ans ?

Une donnée est inconnue à ce jour : Messi sera-t-il libre ou faudra-t-il verser une indemnité de transfert ? Pour rappel, le joueur veut faire valoir une clause de sortie pour rompre son contrat, tandis que le président blaugrana se repose sur la clause libératoire de 700 millions d’euros contenue dans son bail.

City serait prêt à proposer 100 M€ plus trois joueurs

Manchester City n’a visiblement pas l’intention d’attendre de connaître la réponse pour avancer ses pions. Selon AS, le vice-champion d’Angleterre prépare une offre à destination du Barça, comprenant 100 millions d’euros plus trois joueurs : le défenseur central Eric Garcia (formé à la Masia), le milieu offensif Bernardo Silva et l’attaquant Gabriel Jesus. Un pack estimé au total à plus de 250 millions d’euros qui a de quoi faire réfléchir Bartomeu car il lui permettrait de sauver la face financièrement, tout en remodelant son équipe en récupérant trois recrues intéressantes.

Leonardo a contacté l’entourage de Messi

Pour sa part, le PSG n’en est pas encore à formuler une offre. Toujours selon AS, Leonardo a contacté l’entourage de Messi pour prendre la température : pour savoir ce qu’il en est vraiment de cette fameuse clause de sortie (caduque depuis juin et qu’il souhaite voir réactivée) et pour connaître les exigences financières de l’Argentin ainsi que le nombre d’années de contrat qu’il souhaite obtenir. Si le club de la capitale n’a pour l’heure rien décidé, cela montre en tout cas qu’il étudie sérieusement le dossier.

