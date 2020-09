Mercato / Barça : Griezmann a pris une décision ferme et définitive

Lionel Messi reste finalement au Barça. Cette décision remet-elle en question l’avenir de l’attaquant français Antoine Griezmann ?

« Avant ce cataclysme contre le Bayern, Antoine n’avait qu’une envie : partir. Il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. Puis il y a eu ce qu’on sait (les envies de départ de Lionel Messi) et une conversation avec Koeman qui l’a rassuré, lui a fait part de ses projets, du fait qu’il le considérait comme un joueur important pour l’avenir », avait confié l’ancien agent d’Antoine Griezmann, Eric Olhats fin août au micro de RMC.

Griezmann n’a pas l’intention de bouger

Depuis cette déclaration, Lionel Messi a finalement annoncé sa décision de poursuivre l’aventure au FC Barcelone une saison de plus, contraint et forcé par sa clause libératoire trop élevée et la détermination de son président Josep Maria Bartomeu de le retenir. Cette annonce est-elle de nature à changer la donne pour l’attaquant français, sachant que sa relation avec l’Argentin était l’une des causes de sa première saison ratée ? Non, selon Mundo Deportivo.

« Antoine Griezmann n’a pas l’intention de quitter le Barça cet été. Malgré certaines rumeurs, le joueur français reste concentré sur l’idée de connaître une bonne saison à Barcelone. Cela nous a été confirmé par des sources autour du champion du monde, lesquelles assurent que son objectif n’est autre que de réussir au Barça », a affirmé le directeur adjoint du journal catalan Fernando Polo, selon qui l’entretien qu’il a eu avec Koeman l’a rassuré sur le rôle qu’il souhaite lui donner cette saison.

Images de IconSport