Mercato / Barça : Messi reste, la réaction de la presse espagnole

Revue de presse espagnole, au lendemain de la décision de Lionel Messi de rester au FC Barcelone contre son gré.

Au lendemain de l’annonce officielle de Lionel Messi de finalement poursuivre l’aventure avec le FC Barcelone une saison de plus, contraint et forcé par le club qui a refusé de le laisser partir libre ce qui a contraint ses courtisans (à commencer par Manchester City) à renoncer en raison du prix trop élevé demandé par les Blaugrana, l’information occupe logiquement la Une de la presse sportive espagnole.

La presse espagnole reprend les déclarations de Messi

Mundo Deportivo a choisi de hisser à sa Une un extrait des déclarations de Messi au media Goal : « Je reste et je donnerai le maximum ». Le quotidien catalan insiste aussi sur le « message de démolition » adressé par l’Argentin à son président Josep Maria Bartomeu à qui il reproche de ne pas avoir tenu sa promesse de le laisser choisir son destin. Même topo pour l’autre journal local Sport qui titre « je reste » et entoure ce propos de plusieurs phrases fortes distillées par le sextuple Ballon d’Or, comme par exemple : « jamais je n’irai en justice contre le club de ma vie ».

Du côté de Madrid, AS a choisi la même formule avec un « je reste » évocateur, tandis que Marca se montre plus mordant en titrant : « Messi reste, la crise aussi », pointant le fait que le club catalan n’est pas sorti d’affaire pour autant et que l’Argentin continue d’être « réticent » face à l’attitude du président Bartomeu qui, selon lui, « jongle et bouche des trous au fur et à mesure que les choses passent » au lieu d’avoir une vraie vision pour l’avenir.

