Mercato / Chelsea : une exigence pour laisser partir Giroud

Chelsea a ouvert la porte à un départ de l’attaquant français Olivier Giroud cet hiver. Mais les Blues doivent d’abord régler une question.

A six mois du terme de son contrat, Olivier Giroud désire quitter Chelsea afin de se relancer. Avec 282 minutes jouées depuis le début de la saison, l’international français a besoin de trouver un club qui lui offrira plus de temps de jeu en vue de l’Euro 2020. L’Inter Milan en Italie, Bordeaux en France, la Major League Soccer… Plusieurs destinations possibles ont été évoquées ces dernières semaines. Mais les Blues ne le laisseront partir qu’à une condition : s’ils ont la possibilité de le remplacer.

Chelsea laissera partir Giroud à une condition

« Il est encore un joueur de Chelsea. S’il part, cela doit se faire pour le bénéfice du club », a prévenu l’entraîneur adjoint Jody Morris auprès de Sky Sports. « On ne peut pas laisser les gens partir si ça nous laisse à court de solutions », a-t-il prévenu. « Alors oui, il faut regarder au niveau individuel également, et je dois dire que Giroud s’est comporté avec classe et comme un grand professionnel depuis qu’il est arrivé. Donc je n’imagine pas qu’il posera de problème à ce niveau-là », a-t-il ajouté.

S’il lui accorde peu de crédit (3 titulatisations seulement) et a pleine confiance en Tammy Abraham très performant depuis le début de la saison, Frank Lampard a besoin d’assurer ses arrières sachant qu’en cas de départ d’Olivier Giroud, il ne disposerait alors plus que d’une option de rechange en la personne de Michy Batshuayi. L’ancien Montpelliérain va donc probablement devoir attendre que les dirigeants de Chelsea lui trouvent un successeur avant de pouvoir boucler ses valises.

Images de IconSport