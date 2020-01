Mercato / Lyon : un joueur pourrait finalement partir

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas a entrouvert la porte à un départ du milieu de terrain Lucas Tousart. Mais à une condition.

En raison de blessures handicapantes, à commencer par celles de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde out jusqu’à la fin de la saison, Lyon a besoin de se renforcer cet hiver. Des recrues sont attendues par l’entraîneur Rudi Garcia. Dans ces conditions, Jean-Michel Aulas a affirmé à plusieurs reprises que personne ne partirait, alors que les rumeurs se multiplient autour de l’attaquant Moussa Dembélé et le milieu de terrain Lucas Tousart.

Aulas entrouvre la porte à Tousart, à condition de pouvoir le remplacer

« J’ai dit qu’ils ne partiraient pas, ils ne partiront pas. Ce ne serait pas opportun, alors qu’on cherche un certain nombre de joueurs, de se départir des meilleurs joueurs », a-t-il encore réitéré samedi après la victoire à Bordeaux (1-2). Mardi soir au micro de RMC, Jean-Michel Aulas a toutefois quelque peu infléchi sa position au sujet de Lucas Tousart. Alors que le Hertha Berlin le convoite, plusieurs medias expliquent qu’en cas d’offre à 30 millions d’euros, la porte pourrait lui être ouverte.

« Non il n’y a pas de prix fixé », a d’abord démenti Jean-Michel Aulas. « On va essayer de faire en sorte de trouver des compléments par rapport à la situation actuelle. Et puis en fonction de ce qui se passera, on discutera avec les joueurs et on prendra des positions conformes à ce que souhaitent les joueurs mais aussi à ce que souhaite l’institution », a-t-il ajouté. Cela semble signifier que si l’OL lui trouve un remplaçant, Lucas Tousart pourrait alors bien quitter le Rhône.

Images de IconSport