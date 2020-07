Mercato / Monaco : Moreno viré, son successeur déjà désigné !

Monaco a décidé de se séparer de son entraîneur Robert Moreno, en poste depuis moins de sept mois.

L’information n’a pas encore été officialisée par le club mais cela ne saurait tarder. Selon L’Equipe, l’AS Monaco a décidé de se séparer de Robert Moreno. L’Espagnol était arrivé sur le banc en décembre 2019 pour succéder à Leonardo Jardim. Sept mois plus tard (dont quatre sans compétition), l’aventure est déjà terminée, faute d’avoir réussi à incarner le nouveau projet monégasque et à imposer son style de jeu, écrit le quotidien sportif.

Kovac remplace Moreno

L’arrivée de Paul Mitchell au poste de directeur sportif n’y est peut-être pas non plus étrangère. Avec 5 victoires, 3 nuls et 4 défaites en 12 matchs, il laisse derrière lui un bilan médiocre. Toujours selon L’Equipe, l’identité de son successeur serait déjà connue. Il s’agit de Niko Kovac ! Le technicien croate est libre depuis sa mise à l’écart du Bayern Munich en novembre dernier. Sélectionneur croate de 2013 à 2015, il avait ensuite entraîné Francfort de 2016 à 2018, avec qui il a remporté la Coupe d’Allemagne.

Arrivé en Bavière en 2018, il réussit le doublé Bundesliga et Coupe d’Allemagne pour sa première année. Mais cette saison, des résultats mitigés ainsi que le manque de soutien de certains cadres du vestiaire pousseront les dirigeants du Bayern à le remercier. Le voici désormais sur le Rocher…

Images de IconSport