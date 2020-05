Mercato / OM : « les joueurs ont eu la frousse »

Les joueurs de l’OM étaient suspendus à la décision d’André Villas-Boas. Les voici soulagés après avoir appris sa décision de rester à Marseille.

Le directeur sportif Andoni Zubizarreta et son adjoint Albert Valentin sont les deux hommes qui avaient convaincu André Villas-Boas de signer à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Ces derniers jours, leur départ inattendu d’un « commun accord » avec la direction laissait planer un sérieux doute sur l’avenir de l’entraîneur, qui l’avait lié au leur en janvier dernier face à la presse. Finalement, contre toute attente, l’ancien coach de Porto et Chelsea a choisi de poursuivre l’aventure et honorer sa deuxième année de contrat.

Pour Boli, Villas-Boas a été convaincu par Eyraud et McCourt

Que s’est-il passé pour qu’il accepte de rester ? « Ce qui fait qu’il reste, premièrement, c’est le président Jacques-Henri Eyraud et l’actionnaire Frank McCourt qui l’ont convaincu sur le projet », a affirmé la légende marseillaise et ambassadeur du club Basile Boli. Mis à part l’organigramme, le projet n’a pourtant pas changé, l’OM a toujours un déficit important à combler et ne pourra pas réaliser un mercato à la hauteur de sa qualification pour la Ligue des Champions.

Le choix d’André Villas-Boas a en tout cas été applaudi par le vestiaire. « C’est un vrai soulagement pour nous tous. Les joueurs ont eu un moment un peu de frousse parce qu’ils attendaient cette réponse du coach. Ils sont soulagés », a confié le buteur de la finale de la Ligue des Champions 1993 au micro de France 3. De leur côté, les supporters sont eux aussi ravis de voir André Villas-Boas poursuivre sa mission.

Images de IconSport