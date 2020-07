Mercato / OM : Mandanda, le jour où tout a basculé

Le gardien de but Steve Mandanda se souvient de ce jour qui l’a propulsé à l’OM, déterminant au final toute sa carrière.

Quoi qu’il arrive désormais, le nom de Steve Mandanda restera associé à celui de l’Olympique de Marseille, dont il a gardé les buts pendant douze saisons (de 2007 à 2016 et depuis 2017). Et ce n’est pas terminé. L’international français de 35 ans négocie en effet une prolongation de son contrat. Preuve qu’une carrière tout entière tient parfois à une décision prise un jour, le gardien de but raconte qu’à l’origine, alors qu’il évoluait au Havre, il pensait signer en faveur d’Aston Villa.

En moins de 24 heures, Mandanda était à l’OM

« Je ne sais pas exactement comment cela s’est passé mais je suis venu à l’OM en prêt avec option d’achat. J’étais d’abord parti une semaine à Aston Villa. Cela ne s’est pas fait. Parce que je n’étais pas bon, que le coach ne me voulait pas, ou peut-être qu’il y avait quelque chose derrière on n’en sait rien. En tout cas, cela ne s’est pas fait. José Anigo m’appelle, suivi de Pape Diouf », confie Steve Mandanda au site Le Phocéen.

« Je m’en rappellerai toujours, j’étais chez mes parents quand Pape m’a appelé. Et ça se fait en moins de 24 heures. Il m’appelle pour me dire que j’étais attendu au centre d’entraînement. Je suis venu, j’ai fait la visite médicale et j’ai rejoint le groupe en stage à Divonne. Tout a commencé là-bas. Et aujourd’hui ça donne ça. Cela a failli ne pas se faire et finalement je dois tout à l’Olympique de Marseille », constate le champion du monde 2018.

Images de IconSport