Mercato : l’OM espère récupérer 95 M€ avec ces trois joueurs !

Pour récupérer les 60 M€ nécessaires pour équilibrer ses comptes, l’OM pourrait pousser trois joueurs vers la sortie.

Avec ses 200 millions d’euros de déficit cumulé depuis la prise de pouvoir de Frank McCourt, l’Olympique de Marseille est dans le collimateur du fair-play financier de l’UEFA. La menace s’est précisée ces derniers mois. Sachant que l’instance européenne n’a pas hésité à sanctionner des clubs comme Manchester City, le deuxième de Ligue 1 ne doit pas prendre cette menace à la légère. Il serait dommage d’être finalement privé de Ligue des Champions. Pour éviter toute désillusion, le club doit trouver 60 millions d’euros avant la fin du mois.

L’OM fixe le prix de Sarr, Sanson et Kamara

Seules des ventes de joueurs peuvent permettre de récupérer cette somme. Mais comment faire ? Quels joueurs vendre ? A quel prix ? Et comment vendre sans affaiblir de trop l’équipe sachant que dans un second temps, l’OM aura peu de moyens pour se renforcer ? Selon La Provence, trois joueurs en particulier pourraient permettre de réunir l’argent. Les dirigeants auraient fixé leur prix. Il s’agit du latéral droit Bouna Sarr à 15 millions d’euros, le milieu Morgan Sanson entre 35 et 40 millions d’euros et le défenseur central Boubacar Kamara à 40 millions d’euros.

A noter, ce dernier a récemment affirmé ne pas vouloir quitter l’OM cet été. Il faudra donc convaincre ces trois joueurs de libérer le vestiaire. Il faudra aussi convaincre des clubs de payer de telles sommes, dans le contexte économique actuel. En janvier, Paul Aldridge a été recruté pour faciliter des ventes à la Premier League. Saura-t-il trouver des clubs susceptibles d’aider Marseille dans sa quête de liquidités ?

Images de IconSport