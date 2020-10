Mercato / OM : Villas-Boas fait un gros point transferts

L’entraîneur de l’OM, André Villas-Boas, s’est exprimé à propos de la suite et de la fin du mercato.

Lors d’un point presse, le coach portugais a déclaré simplement qu’on « verra » ce qui va se passer. Avec humour, Villas-Boas a rappelé que « c’est vendredi, le jour des examens médicaux ». Le technicien a assuré que les Phocéens n’ont « pas reçu d’offre » pour tel ou tel élément.

Dans le sens des arrivées maintenant, André Villas-Boas a tenu à broyer deux rumeurs. Ces dernières concernaient Jean-Michaël Seri (Fulham) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Pour « AVB », les deux milieux de terrain ne sont pas dans le viseur de l’OM.

Villas-Boas et le sens des départs

« Seri ? Non. Guendouzi non plus, ce n’est pas vrai du tout », a-t-il lâché. Puis Villas-Boas a assuré que lui et la cellule de recrutement de l’OM ne cherchent « rien ». La donne pourrait changer si les décideurs recevaient « des offres de sortie ». Autrement dit, si un club offrait une belle somme pour tel ou tel élément, alors un départ pourrait être enregistré.

Dans ce cas, Marseille pourrait miser sur une dernière recrue afin de renforcer l’effectif. En attendant le coup de sifflet final du marché des transferts, André Villas-Boas et ses joueurs préparent le choc OL – OM qui aura lieu dans deux jours. Objectif : gagner pour se rapprocher du « Top 3 » en Ligue 1.

