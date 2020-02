Mercato / PSG : l’avenir de Mbappé serait déjà scellé

Si l’attaquant français Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat, le PSG pourrait-il le laisser partir en fin de saison ?

Se dirige-t-on vers un bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain l’été prochain ? A cette heure, le club de la capitale espère convaincre son attaquant de 21 ans de prolonger son contrat, dont le terme est fixé en juin 2022. Une offre contenant un bail de cinq ans assorti d’un salaire de 32 millions d’euros par an lui aurait été transmise. Mais le champion du monde 2018 n’y aurait pas répondu, préférant patienter jusqu’à la fin de la saison avant de rendre sa décision.

Mbappé bloqué par le PSG l’été prochain ?

De son côté, le Real Madrid est prêt à bondir, après avoir échoué à le recruter en 2017. Les Merengue pourraient proposer une somme record aux dirigeants parisiens, tout en espérant que le joueur pèsera de tout son poids en faveur d’un transfert. Mais pour Marca, quels que soient les efforts déployés par la Casa Blanca, le PSG ne pliera pas. Le journal madrilène considère que les champions de France n’accepteront jamais de se séparer de leur star tricolore lors du prochain mercato.

Par le passé, le PSG a prouvé qu’il était capable de résister aux assauts des plus grands clubs et de retenir n’importe quel joueur. Le cas Neymar en est une preuve éclatante puisque l’été dernier, le Brésilien souhaitait retourner au FC Barcelone. Marca ajoute même que si Kylian Mbappé refusait de prolonger son contrat, Paris serait prêt à prendre le risque de le voir partir libre dans deux ans. On n’en est pas encore là…

