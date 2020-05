Mercato / PSG : l’avocate de Mbappé intervient

L’avocate de Kylian Mbappé a-t-elle déconseillé à l’attaquant français de signer une prolongation de contrat avec le PSG ?

L’avenir de Kylian Mbappé continue d’agiter la presse espagnole, laquelle veut croire qu’un transfert au Real Madrid dès cet été est toujours possible. Une intuition basée sur le fait que l’attaquant de 21 ans ne possèdera plus que deux ans de contrat en fin de saison avec le Paris Saint-Germain et n’a pas accepté l’offre de prolongation transmise par le club de la capitale. Ce week-end, ABC affirmait que l’avocate du champion du monde, Delphine Verheyden lui aurait déconseillé de signer un nouveau bail afin d’éviter d’être « coincé dans une prison dorée. »

L’avocate de Mbappé dément

Autrement dit, en cas de signature, le PSG reprendrait la main sur son avenir. A contrario, s’il ne prolonge pas, Kylian Mbappé ne possèdera plus qu’un an de contrat dans un an et pourra alors forcer son départ, la direction se retrouvant obligée de lui ouvrir la porte sous peine de devoir le laisser partir libre un an plus tard. Une position démentie par l’intéressée. « Je vous confirme n’avoir tenu aucun propos à ce sujet. Ces mots sont inventés de toutes pièces », a-t-elle répondu, des propos rapportés par Daily Mercato.

Il n’en reste pas moins que cette question de prolongation est centrale. Que s’il désire rejoindre le Real Madrid dans un an au plus tard, l’ancien Monégasque n’a aucun intérêt à prolonger maintenant, à moins d’obtenir la garantie de la part du Paris Saint-Germain qu’un bon de sortie lui sera accordé quand il le souhaitera. Le statu quo devrait donc se poursuivre dans les prochains mois, sauf si Kylian Mbappé a la volonté de s’installer dans la durée dans la capitale française.

