Mercato / PSG : le Barça lance un appel à Neymar

Le Barça pourrait de nouveau tenter sa chance avec l’attaquant du PSG Neymar. Mais le Brésilien devra faire le premier pas.

« Ne pas savoir quand revenir me donne une forme d’anxiété. Ça me manque vraiment de jouer, la compétition, l’environnement du club, mes coéquipiers du PSG. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que le public veut aussi revoir tout le monde sur le terrain dès que possible. J’espère que la décision sera rendue dès que possible », a confié Neymar cette semaine. L’environnement du club et ses coéquipiers du PSG lui manquent : cela signifie-t-il que le Brésilien (actuellement confiné dans son pays) n’est pas aussi malheureux à Paris que certains veulent le laisser croire ?

Cela signifie-t-il qu’il y est suffisamment bien pour poursuivre l’aventure la saison prochaine ? Ces derniers jours, en raison du contexte actuel, l’idée s’est répandue que l’attaquant de 28 ans (sous contrat jusqu’en juin 2022) ne pourra pas quitter le PSG lors du prochain mercato car même s’il le désirait, aucun club n’aurait les moyens de s’offrir ses services en cette période économiquement troublée. Pour autant, certains y croient toujours.

Le Barça attend que Neymar annonce son souhait de quitter le PSG

Comme le quotidien Sport, lequel affiche à sa Une ce samedi un titre sans conditionnel : « Neymar demandera à partir une fois revenu à Paris » ! Le quotidien catalan précise que le PSG lui aurait transmis une offre de « prolongation astronomique jusqu’en 2025 » et que le Barça ne bougera pas ses pions tant que l’international auriverde n’aura pas clairement annoncé son refus de signer ce nouveau contrat, ainsi que son désir de partir. Neymar fera-t-il une annonce publique, un an après avoir déjà tenté de quitter la capitale, ce qui lui avait valu les foudres des supporters ?

