PSG : Neymar avoue son anxiété

Actuellement confiné au Brésil, l’attaquant du PSG Neymar s’est exprimé sur l’incertitude entourant la date de reprise des entraînements et compétitions.

La Ligue de Football Professionnel discute avec les syndicats actuellement, pour tenter de trouver un terrain d’entente sur la date de reprise des compétitions et surtout sur les conditions de cette reprise. Alors que la date du 17 juin est espérée, l’UNECATEF (syndicat des entraîneurs et techniciens) s’est dit d’accord par la voix de son président Raymond Domenech. En revanche, l’UNFP (syndicat des joueurs) est beaucoup plus réticent, allant même jusqu’à proposer de ne pas terminer la saison.

L’incertitude angoisse Neymar

De nombreux joueurs s’inquiètent pour leur sécurité sanitaire (ainsi que celle de leurs proches, qu’ils risqueraient de contaminer en rentrant à leur domicile). Normal, dans la mesure où le football est un sport de contact, il sera donc impossible d’appliquer les gestes barrières recommandés par les autorités. Pour autant, les joueurs ont des fourmis dans les jambes et espèrent un dénouement rapide et heureux, à l’image de l’attaquant du PSG Neymar, impatient de pouvoir enfin retrouver ses coéquipiers et de rejouer au football.

« Ne pas savoir quand revenir me donne une forme d’anxiété. Ça me manque vraiment de jouer, la compétition, l’environnement du club, mes coéquipiers du PSG. Le football me manque vraiment ! Je suis sûr que le public veut aussi revoir tout le monde sur le terrain dès que possible. J’espère que la décision sera rendue dès que possible », a confié la star auriverde, actuellement confinée au Brésil depuis plus d’un mois.

