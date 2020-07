Mercato / PSG : le Barça remet la pression pour Neymar avec une nouvelle offre

Le Barça devrait de nouveau passer à l’offensive de l’attaquant du PSG Neymar cet été. Un plan serait à l’étude.

Se dirige-t-on vers un nouveau feuilleton Neymar ? Un an après l’échec des négociations entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain en vue de son retour en Catalogne qu’il avait quittée en 2017 lors d’un transfert record à 222 millions d’euros, la température est en train de remonter tranquillement, sous l’impulsion des informations de la presse espagnole. Depuis le début de la semaine, plusieurs medias ibériques ont affirmé que le Brésilien était toujours dans le viseur des Blaugrana.

Le Barça proposerait Griezmann plus Coutinho contre Neymar

Dernier en date, Cuatro indique ce vendredi que la direction barcelonaise envisage de proposer deux joueurs au Paris Saint-Germain en échange de Neymar : l’attaquant Antoine Griezmann en disgrâce actuellement et le milieu de terrain brésilien Philippe Coutinho de retour d’un prêt au Bayern Munich. Cette information corrobore celle de Don Balon qui a émis une seconde hypothèse, incluant de nouveau Antoine Griezmann, mais aussi Ansu Fati et une somme de 50 millions d’euros.

Faut-il y croire ? A un an des élections présidentielles, alors que le Barça est en passe de perdre le titre en Liga et que Lionel Messi semble vouloir mettre la pression, Josep Maria Bartomeu va être dans l’obligation de réaliser un gros coup sur le marché des transferts. Qui mieux que Neymar pour rassurer l’Argentin ainsi que les supporters ? Néanmoins, le Brésilien coûte très cher et les caisses du club sont vides. Ceci explique pourquoi la direction envisage un échange de joueurs. Encore faudra-t-il convaincre le PSG, mais aussi Antoine Griezmann et Philippe Coutinho. Et ça, c’est loin d’être gagné.

