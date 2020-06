Mercato / PSG : deux nouvelles offres du Barça pour déloger Neymar

Le président du Barça envisagerait de céder deux joueurs au PSG en échange de l’attaquant brésilien Neymar.

Le Barça a débuté son mercato en confirmant deux mouvements lundi : le recrutement du milieu de terrain bosnien de la Juventus Turin, Miralem Pjanic contre 60 millions d’euros + 5 de bonus, et le transfert à la Juve du milieu brésilien Arthur Melo contre 72 millions d’euros + 10 de bonus. Deux transferts de taille qui seront suivis par d’autres encore plus importants ? Ce mardi, Don Balon remet le dossier Neymar sur la table.

Griezmann + Fati ou Coutinho contre Neymar ?

Alors que les finances blaugrana ne sont pas au beau fixe, le media espagnol considère que le président Josep Maria Bartomeu pense toujours à récupérer Neymar, cédé contre son gré au Paris Saint-Germain en 2017 contre la levée de sa clause libératoire de 222 millions d’euros. Pour réussir son coup, il serait prêt à mettre deux joueurs dans la balance : Antoine Griezmann dont le rendement est critiqué et le jeune et prometteur Ansu Fati. A quoi il ajouterait une somme de 50 millions d’euros.

En cas de refus des dirigeants parisiens, il aurait élaboré un second plan, incluant cette fois Antoine Griezmann plus Philippe Coutinho, de retour de prêt du Bayern Munich. Dans les deux cas, ces packtages ont peu de chances de convaincre le PSG qui souhaite non seulement conserver la star brésilienne, mais aussi le convaincre de prolonger son contrat, dont le terme est prévu en juin 2022. Aucune option n’est toutefois à exclure, surtout si Neymar décidait de ne pas renouveler son bail, car Paris se retrouverait alors en position de faiblesse dans les négociations l’été prochain.

Images de IconSport