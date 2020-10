Mercato / PSG : un bilan mitigé et un gros problème n’a pas été réglé

Quel bilan sportif et financier peut-on tirer du mercato du PSG ? Thomas Tuchel aurait-il encore raison de se plaindre ?

Un effectif moins fort que l’année dernière? « Oui, c’est sûr, c’est la réalité. Ça ne veut pas dire qu’on ne va plus gagner. On va se confronter avec la réalité qu’on a perdu des gars. On ne peut pas demander la même chose avec un effectif réduit parce qu’on doit combattre avec Liverpool, Manchester City, l’Atlético de Madrid et l’Inter, qui sont très forts sur le mercato. Le club sait quel profil on a besoin. Maintenant, on doit attendre », avait lancé Thomas Tuchel jeudi dernier, pointant ainsi directement du doigt la gestion du recrutement du PSG.

Une sortie réprimandée par Leonardo deux jours plus tard. Finalement, les champions de France ont réussi à signer trois recrues dans la dernière ligne droite en la personne de l’attaquant Moise Kean (prêté par Everton) et des milieux Danilo Pereira (prêté par Porto) et Rafinha (cédé par le Barça pour 3 millions d’euros), qui s’ajoutent au latéral droit Alessandro Florenzi (prêté par la Roma) et au gardien Alexandre Letellier.

Le PSG n’a pas récupéré l’argent espéré

Cela sera-t-il suffisant aux yeux de Tuchel pour compenser les départs libres d’Edinson Cavani, Eric-Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier, Thiago Silva, Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, ainsi que la vente de Loïc Mbe Soh pour 5 millions d’euros et les prêts de Marcin Bulka et Arnaud Kalimuendo notamment ?

Premier constat, sur le plan financier, le PSG est loin d’avoir récupéré les 60 millions d’euros attendus pour équilibrer les comptes et éponger les pertes de la saison passée liées à la crise du coronavirus. Comme souvent, Paris n’a pas réussi à vendre. On pense par exemple à Julian Draxler, Idrissa Gueye et Thilo Kehrer qui étaient poussés vers la sortie mais n’ont pas trouvé que la soupe était meilleure ailleurs.

Pereira, la seule vraie recrue intéressante ?

Sportivement, la bonne nouvelle se situe dans l’entrejeu, puisque Leonardo a trouvé en Pereira un joueur d’expérience capable de tenir le poste de sentinelle et permettre ainsi à Marquinhos de retrouver sa place en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe. Pour le reste, Florenzi semble d’un niveau équivalent à Meunier, tandis qu’il est loin d’être acquis que Kean apportera autant que Cavani et que Rafinha sera capable de bousculer les titulaires du milieu de terrain.

