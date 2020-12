Mercato / PSG : une condition indispensable pour signer Messi

L’attaquant du Barça, Lionel Messi acceptera-t-il de rejoindre Neymar au PSG l’été prochain comme l’espère le Brésilien ?

« Economiquement parlant, j’aurais vendu Messi pendant le mercato d’été. Tant en termes d’économies sur la masse salariale que d’argent récupéré sur le transfert, cela aurait été souhaitable. Mais c’est un choix auquel le staff sportif doit consentir et ce n’est pas ma place », a lancé le président intérimaire du Barça, Carles Tusquets, jeudi au micro de RAC1. Alors que son contrat arrivera à son terme en juin prochain, l’Argentin constituera le plus gros chantier du prochain président blaugrana.

L’arrivée de Messi au PSG dépend d’abord de Mbappé

Parviendra-t-il à le convaincre de rester ? Rien n’est moins sûr. De son côté, Neymar a lancé un appel du pied à son ancien coéquipier pour l’inviter à rejoindre Paris l’été prochain. Mais pour l’heure, la priorité des dirigeants est toujours d’essayer de convaincre le Brésilien ainsi que Kylian Mbappé (tous deux liés jusqu’en juin 2022) de prolonger leur bail. S’ils y parviennent, il parait évident qu’ils ne pourront pas en plus signer le sextuple Ballon d’Or. Au cas où le Français lèverait l’ancre, la donne pourrait en revanche être différente.

Selon ESPN, le PSG pourrait alors bel et bien tenter sa chance auprès de la star barcelonaise. Des contacts avaient déjà été établis l’été dernier mais le Barça avait refermé la porte. En fin de saison, sa marge de manœuvre sera plus importante puisqu’il n’aura pas besoin de verser d’indemnité de transfert. Avec la manne de la vente de Mbappé plus l’économie de son salaire, les champions de France auront une voilure financière plus importante. Le salaire de l’Argentin (80 millions d’euros par an actuellement) demeure toutefois très imposant. Mais les dirigeants parisiens semblent bien décidé à tenter leur chance.

Images de IconSport