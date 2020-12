Mercato / PSG : Neymar met le feu, Messi concerné !

L’attaquant Neymar (PSG) rêve, encore et toujours, de rejouer avec son ami Lionel Messi (FC Barcelone)… et le plus vite possible.

Face à Manchester United (succès 3-1 des Parisiens en Ligue des Champions), Neymar a déployé ses ailes. L’attaquant brésilien a réalisé un doublé important et donc contribué au succès précieux des Franciliens à Old Trafford. Grâce à cette victoire outre-Manche, le PSG s’est rapproché très sérieusement des 8es de finale de la C1. Au micro de ESPN, Neymar a confié que lui et ses coéquipiers ont « changé » d’attitude.

Pour lui, ils rêvent désormais « à nouvelle d’elle ». Elle, c’est la fameuse Coupe aux grandes oreilles qui leur avait échappé en finale la saison passée face au Bayern Munich (0-1). Pour sa part, Neymar ne s’est « jamais vu éliminé de la Champions League ou jouant la Ligue Europa ». La superstar auriverde est fière d’avoir pris ses « responsabilités » sur et en dehors des terrains.

Neymar veut retrouver son Messi

Puis « Ney » s’est exprimé à propos de son ami Messi. Le natif de Mogi das Cruzes a fait part de son envie à propos de l’attaquant du Barça. « Ce que je désire le plus, c’est rejouer avec lui », a-t-il lâché. Neymar est même disposé à le laisser jouer à sa « place » sur le rectangle vert. Pour lui, « il n’y a pas de problèmes ». Dans l’idéal, le Brésilien aimerait bien le faire « l’année prochaine ». Reste à savoir où… En effet, Lionel Messi est sous contrat au FC Barcelone le 30 juin 2021.

Qui sait si les dirigeants du PSG n’essaieront pas d’obtenir sa signature librement dans quelques mois… Cas échéant, le club de la capitale française réaliserait un coup exceptionnel. Autre hypothèse : le grand retour de Neymar au Barça couplé avec une prolongation de Messi. Les candidats à la présidence du club catalan ambitionnent, en règle générale, de recruter la superstar auriverde.

Images de IconSport