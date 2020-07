Mercato / PSG : incompréhension pour T. Silva

Le défenseur niçois Dante ne comprend pas que le PSG se sépare de Thiago Silva qui fait encore partie selon lui des meilleurs au monde.

Thiago Silva est l’un des symboles du Paris Saint-Germain version qatarie. Arrivé en 2012, le défenseur central va tourner la page cet été, après huit années dans la capitale durant lesquelles il aura remporté 23 trophées dont 7 titres de champion de France, vécu de grandes joies mais aussi de grandes désillusions, en particulier en Ligue des Champions. Le capitaine parisien a longtemps espéré pouvoir prolonger l’aventure, mais le directeur sportif Leonardo en a décidé autrement. Son compatriote de Nice, Dante, le regrette.

Dante regrette de voir Silva quitter le PSG

« Je ne suis pas à l’intérieur du club. Je ne sais donc pas ce qu’il s’y passe. Thiago est une belle personne et un grand capitaine. Il fait encore partie des meilleurs au monde à son poste », a-t-il estimé auprès du journal Le Parisien. « Il a tellement d’atouts. Tous les clubs de la planète aimeraient l’avoir dans leur effectif. On peut regretter de voir son histoire au PSG s’achever ainsi. Mais il lui reste quand même 3 trophées à conquérir et notamment la Ligue des Champions après laquelle il court depuis tant d’années », a-t-il confié.

« On a eu tendance à le rendre responsable après chaque défaite du PSG. Il a pu avoir des moments de faiblesse à l’image d’un collectif. A partir de ce constat, des gens se sont, sans doute, forgés une mauvaise opinion à son sujet. Chacun peut commettre des erreurs de jugement. Il faut seulement avoir l’intelligence de le reconnaître. Thiago a marqué l’histoire de ce club. Ça demeure une évidence », a jugé Dante. Reste désormais à savoir où l’ancien Milanais rebondira pour sa fin de carrière.

Images de IconSport