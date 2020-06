Mercato : le PSG prend une grande décision pour sa défense

Le PSG aurait décidé de ne pas recruter de défenseur central cet été pour compenser le départ de Thiago Silva.

Nous vous en parlions plus tôt dans la journée, Le Parisien a rapporté des propos tenus par Isabelle Silva sur le compte Instagram de Paris_analytic : « huit années de bonheur partagé », a-t-elle écrit, avant de répondre à un supporter triste : « Pour nous aussi, mais c’est la vie. Je vous aime beaucoup et merci pour ces 8 ans ». Alors que le club et son mari n’ont pas encore communiqué officiellement sur ce sujet, la femme de Thiago Silva livre là plus qu’un indice sur l’avenir du défenseur central de 35 ans : l’aventure à Paris se termine.

Pas vraiment une surprise puisque le Brésilien arrive au terme de son contrat (qu’il devrait néanmoins prolonger jusqu’en août afin de terminer la campagne de Ligue des Champions) et attendait en vain une offre de prolongation depuis un an. Se pose désormais la question de sa succession. Thiago Silva étant considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du monde depuis des années (même si certains regrettent ses fragilités psychologiques), on pourrait penser que Leonardo va vouloir recruter pour maintenir le niveau.

Marquinhos et Kimpembe, la nouvelle paire du PSG

Selon Le Parisien, le directeur sportif aurait finalement pris le pari opposé, à savoir faire confiance aux joueurs déjà en place. Pour rappel, le club de la capitale compte déjà dans ses rangs quatre autres défenseurs centraux : Marquinhos, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer et Abdou Diallo recruté l’été dernier. Sans parler des jeunes pousses issues du cru, comme Tanguy Kouassi. L’idée serait d’associer les deux premiers cités pour en faire la nouvelle paire de titulaires en charnière.

Loin d’être farfelu sachant que le Brésilien et le Français ont déjà joué ensemble à de nombreuses reprises par le passé, pour un bilan de 63 victoires en 86 matchs. Cela signifie en revanche que Marquinhos, souvent utilisé dans l’entrejeu par Thomas Tuchel depuis deux ans, redescendrait en défense, laissant ainsi un vide au milieu de terrain, que Leonardo entend cette fois-ci combler en recrutant cet été.

