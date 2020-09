Mercato : une légende du PSG détruit Tuchel

L’ancien président du PSG Daniel Hechter s’est payé l’entraîneur Thomas Tuchel, pas au niveau attendu selon lui.

Thomas Tuchel a souvent été critiqué depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Si ses débuts avaient été prometteurs, le vent a tourné depuis l’élimination piteuse contre Manchester United il y a un an et demi en Ligue des Champions. Les résultats obtenus la saison passée avec une finale de Ligue des Champions assortie des quatre titres nationaux ont redoré son image. Mais à peine un mois plus tard, sa qualité est de nouveau discutée.

Tuchel n’a jamais été l’homme de la situation pour Hechter

L’Allemand est-il toujours l’homme de la situation à Paris ? « Non et depuis ses débuts sur le banc parisien », a tranché l’ancien président du club de la capitale (1974 – 1978) Daniel Hechter lors d’une interview accordée au journal Le Parisien. « On l’a comparé à Klopp mais il n’est pas du tout à son niveau. Tuchel fait beaucoup d’erreurs au niveau du coaching et pour moi il n’est pas meilleur que Laurent Blanc ou d’autres coachs français », a-t-il jugé.

« Si on prend un entraîneur étranger, il faut qu’il soit meilleur que ceux d’ici. Carlo Ancelotti était un très bon coach pour Paris mais les dirigeants ont tout fait pour qu’il parte à l’époque. J’ai l’impression que (le directeur sportif) Leonardo est un peu seul. Parmi les dirigeants de ce club, il y en a aucun qui connaisse vraiment le football et c’est ça le problème. C’est dur de prendre des décisions seul », a asséné Hechter. A vue d’oeil, Tuchel est parti pour vivre sa dernière saison sur le banc parisien.

