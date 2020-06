Mercato / PSG : Leonardo tombe sur un os, Tuchel devra s’en débrouiller

Le directeur sportif du PSG Leonardo n’a pas réussi à convaincre Layvin Kurzawa et Thomas Meunier de signer deux mois de plus.

Crise du coronavirus oblige, les dates de fin de contrat et de fin des compétitions ne coïncident pas cette saison. Des joueurs arriveront au terme de leur bail le 30 juin tandis que des matchs resteront à jouer jusqu’à fin août. C’est pourquoi l’UEFA a autorisé les clubs à proposer des avenants de deux mois à leur joueurs bientôt libres. Au Paris Saint-Germain, plusieurs sont concernés. Mais tous n’ont pas adopté la même attitude face à ce choix qui leur est offert.

Meunier et Kurzawa ne finiront pas la saison avec le PSG

Ainsi, si le défenseur central et capitaine Thiago Silva et l’attaquant meilleur buteur de l’histoire du club Edinson Cavani sont bien partis pour signer jusqu’à fin août comme nous le relayions déjà hier, les latéraux droit Thomas Meunier et gauche Layvin Kurzawa auraient refusé les avances du directeur sportif Leonardo, rapporte RMC Sport. Le Belge (proche de s’engager en faveur de Dortmund) et le Français (courtisé en Angleterre notamment) préfèreraient se tourner d’ores et déjà vers leur prochain club.

Ils ne pourront pourtant jouer en match officiel sous leurs nouvelles couleurs que pour des rencontres comptant pour la prochaine saison. Laquelle ne démarrera pas dans les pays concernés avant septembre. Toujours est-il que l’entraîneur Thomas Tuchel se retrouve donc avec deux solutions en moins et va devoir faire avec pour boucler la Ligue des Champions et disputer les finales de Coupe de la Ligue et de Coupe de France. Thomas Meunier et Layvin Kurzawa ont été titularisés à 24 et 16 reprises cette saison. Colin Dagba ou Thilo Kehrer à droite, Juan Bernat à gauche, devraient être alignés lors des prochaines échéances.

Images de IconSport