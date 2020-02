Mercato / PSG : le malaise Mbappé ? Ce qu’en pensent Zidane et Emery

Zinedine Zidane et Unai Emery ont été invités à réagir sur l’avenir de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé.

Il se dit que Kylian Mbappé nourrirait des ressentiments à l’égard de Thomas Tuchel, que leur entente ne serait pas très bonne. L’épisode survenu face à Montpellier (5-0) dimanche dernier, avec une réaction d’humeur de l’attaquant français lors de son remplacement, est venu nourrir cette thèse. Cette idée qu’il ne se sentirait pas traité correctement, pourrait-elle pousser le champion du monde 2018 à vouloir quitter le Paris Saint-Germain dès l’été prochain, à deux ans du terme de son contrat ?

Zidane comprend la réaction de Mbappé

Interrogé sur l’accrochage entre Kylian Mbappé et Thomas Tuchel, Zinedine Zidane a rapidement évacué la question. Il n’a en tout cas pas pris le partie de son confrère allemand. « Je ne vais pas parler des autres, mais dans le football tout peut arriver. Les joueurs ne sont jamais contents quand ils sortent », a confié le coach du Real face à la presse, laissant entendre qu’il comprend les humeurs du joueur. De son côté, Unai Emery considère qu’un transfert à la Casa Blanca pourrait permettre à l’attaquant parisien de franchir un palier personnel.

Pour devenir le n°1, Emery lui suggère le Real

« Quand j’étais au PSG, je défendais logiquement le fait d’avoir les meilleurs joueurs. Mbappé est Français et il doit défendre la France et le PSG. Là-bas, il a l’opportunité de gagner la Ligue des Champions et je pense que Mbappé est au bon endroit », a-t-il considéré. « Mais maintenant, je regarde le football d’une manière générale et étant en Espagne, j’aimerais bien voir Mbappé en Liga. Il peut être le meilleur joueur du monde et je pense qu’il peut le faire. S’il venait dans une équipe espagnole de premier plan, il pourrait y arriver », a jugé l’ancien entraîneur du PSG auprès d’EFE.

Images de IconSport