Mercato / PSG : deux cibles confirmées et une s’éloigne

Après Mauro Icardi, le directeur sportif du PSG Leonardo devrait de nouveau se tourner vers l’Italie pour réaliser son marché d’été.

Dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé avoir levé l’option d’achat de Mauro Icardi. Alors que la clause portait initialement sur une indemnité de transfert de 70 millions d’euros, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec l’Inter Milan à hauteur de 50 millions d’euros plus 5 de bonus. Ce dossier très important désormais bouclé, les champions de France vont pouvoir se pencher sur d’autres non moins essentiels. Pour rappel, Leonardo ciblerait au moins un latéral droit et un latéral gauche pour remplacer numériquement Thomas Meunier et Layvin Kurzawa en fin de contrat, ainsi qu’un milieu de terrain.

80 M€ pour Milinkovic-Savic et Marusic

Le PSG pourrait trouver une partie de son bonheur à la Lazio Rome. Selon L’Equipe, le directeur sportif brésilien y ciblerait en effet deux joueurs : le latéral droit monténégrin Adam Marusic et le milieu serbe Sergej Milinkovic-Savic, déjà annoncé dans le viseur l’été dernier. Pour amadouer la Lazio, le président Nasser Al-Khelaifi aurait accordé à Leonardo une enveloppe de 80 millions d’euros pour boucler ces deux transferts.

Tonali ne veut pas signer au PSG

Un autre milieu de terrain de Serie A était également sur les tablettes, mais la piste devrait être abandonnée. Il s’agit de Sandro Tonali. Le président de Brescia, Massimo Cellino a éteint la rumeur. « Nasser l’aime à Paris, il m’a écrit encore aujourd’hui, mais il (Tonali) ne veut pas aller en France. L’Inter et la Juve sont les destinations qu’il préfère. (Le président de Naples, Aurelio) De Laurentiis m’a offert 40M€, la Fiorentina aussi est prête à faire un effort, mais son avenir est scellé », a-t-il révélé au Corriere dello Sport.

