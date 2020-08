Mercato / PSG : Messi attendu avec Ronaldo et Guardiola…

Le PSG peut-il réussir le coup du siècle en réunissant Messi, Ronaldo, Neymar et Mbappé, le tout dirigé par Guardiola ?

Le Paris Saint-Germain est annoncé comme une destination possible pour Lionel Messi, sur le départ du FC Barcelone. A cette heure, rien ne permet d’affirmer que l’Argentin a l’intention de poser ses crampons dans la capitale française. Manchester City tiendrait la corde pour l’accueillir. Mais pour l’ancien attaquant parisien Fabrice Pancrate, la signature de la star barcelonaise est tout à fait crédible et pourrait même être la première pierre du coup du siècle incluant également Pep Guardiola et Cristiano Ronaldo. Ca ne coûte rien de rêver…

Les quatre extraterrestres au PSG ? Pancrate y croit

« Je vais vous dire ce que je pense. Au-delà de la ville en elle-même – parce que Manchester c’est moche, il fait gris, il pleut… – il y a plein de paramètres qui me font dire que Messi va aller à Paris. Et Ronaldo va le rejoindre en 2021. Et Guardiola aussi », a-t-il lancé daans les colonnes du journal Le Parisien. « Je pense que Guardiola et Messi se sont déjà parlé. Guardiola a dû lui dire : ‘On va faire monter la sauce, genre je te veux à Manchester, mais va à Paris et ne t’inquiète pas l’année prochaine je t’y rejoins’. Je le vois comme ça », a-t-il soutenu.

« Et là, le slogan du PSG ‘Rêvons plus grand’, il prend tout son sens ! (rires) Ce serait la première équipe au monde à réunir quatre extraterrestres : Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé. Avec un entraîneur de renom », a-t-il fantasmé. Quid du paramètre financier ? « Les gens savent faire des montages. Il n’y aura pas de problème à réaliser le volet financier de manière très légale. C’est juste que la transaction sera peut-être un peu plus complexe pour Messi qui est chez Adidas que pour Ronaldo qui est déjà, comme Paris, chez Nike. Et puis non seulement les sponsors vont payer, les télés, le Championnat de France prendra de la valeur, le marketing va sauter… Le PSG sera sur une autre planète », a insisté Pancrate visiblement sûr de la pertinence de ses propos.

