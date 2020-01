Mercato / PSG : Nara se confie sur l’avenir d’Icardi

La femme et agent de Mauro Icardi, Wanda Nara s’est exprimée sur leur situation familiale et l’avenir de son mari au PSG.

« J’ai attendu le dernier jour, car le PSG était la pire option pour moi. Mauro est parti à Paris. Il a fait une petite valise et m’a laissée avec tout le reste. Les garçons vont à l’école en Italie en ce moment, nous allons vivre entre Paris et Milan. Parmi nos options, le PSG était la pire, mais j’ai pensé à lui. Il y avait beaucoup d’équipes importantes qui le voulaient en Italie et cela aurait été plus confortable. Je ne cherchais pas un intérêt commercial. Je l’ai fait par amour pour Mauro », avait lâché Wanda Nara juste après la signature de son mari.

Icardi heureux en France

Depuis, Mauro Icardi a trouvé sa place dans l’équipe parisienne, mais il n’en reste pas moins que sa situation familiale n’est pas idéale. Cette donnée pèsera-t-elle sur son avenir en fin de saison, quand il s’agira de choisir de signer définitivement, ou non, en faveur du club de la capitale ? Pour rappel, l’Argentin n’est pour l’heure que prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat à 70 millions d’euros.

« La décision lui appartient, mais nous verrons. Ces voyages ne sont pas faciles mais je vais y arriver. Il se porte très bien en France. Il aime la nature, la chasse et la pêche. Je le répète, il est heureux en France, où il réalise des très bonnes choses », a répondu la femme et agent de Mauro Icardi auprès de Sport Mediaset. Avec le départ programmé d’Edinson Cavani en fin de contrat en juin, la direction du PSG devrait faire son possible pour le convaincre de rester, et incitera sans doute sa famille à quitter Milan pour le rejoindre à Paris.

