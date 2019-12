Mercato / PSG : Neymar a fait un choix fort et affiche son ambition

Après avoir voulu partir l’été dernier, Neymar a tourné la page de son transfert avorté au Barça. C’est en tout cas ce qu’il prétend.

A l’issue de l’échec de son transfert, certains s’interrogeaient sur l’état d’esprit de Neymar. Allait-il bouder toute la saison pour faire payer aux dirigeants parisiens le fait de ne pas avoir trouvé d’accord avec le FC Barcelone pour le laisser retrourner en Catalogne ? Allait-il rentrer dans le rang et donner le meilleur de lui-même ? Le Brésilien a finalement opté pour la seconde option. Si une nouvelle blessure l’a freiné dans son élan, l’attaquant de 27 ans est déterminé à retrouver son meilleur niveau.

Neymar se dit heureux à Paris et prêt à tout donner

Et à tout donner pour le Paris Saint-Germain. « Aujourd’hui, je suis parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe », a-t-il exprimé lors d’un entretien accordé à France Football, dont une partie sera diffusée dans L’Equipe d’Estelle sur la chaîne L’Equipe ce mardi soir. « Je n’ai jamais voulu blesser personne, mais j’ai toujours su dans ma tête que si vous n’êtes pas heureux quelque part, il faut partir », a-t-il poursuivi.

Objectif : gagner la Ligue des Champions

Qu’en est-il désormais : est-il heureux à Paris ou souhaite-t-il partir ? « Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des Champions », a-t-il ambitionné. « Et ma priorité, c’est le PSG, avec une implication maximale chaque semaine ». Le but, c’est de toujours gagner le prochain match. A chaque rencontre, on doit pousser pour le club. C’est comme ça que je le vois », a conclu Neymar.

Images de IconSport