Mercato / PSG : Neymar, « le Barça attaquera de nouveau »

Le Barça reviendra-t-il à la charge de l’attaquant du PSG Neymar lors du prochain mercato ? Edmilson le croit.

Le FC Barcelone va-t-il de nouveau tenter de recruter Neymar lors du prochain mercato ? La semaine passée, le quotidien catalan Sport affirmait que le Brésilien « demandera à partir une fois revenu à Paris ». Pour autant; le contexte économique ne plaide pas en faveur d’un transfert cet été, comme l’a indiqué le président de la Ligue espagnole Javier Tebas. « Le club (Barça) n’a pas les capacités de le signer. Maintenant, c’est impossible », a-t-il jugé, des propos rapportés par AS.

Selon Edmilson, Neymar reste une option sérieuse pour le Barça

Si la question financière est épineuse, Edmilson considère néanmoins que son retour serait une bonne chose pour les Blaugrana. « Il est casé, mais le Barça attaquera à nouveau », a prédit l’ancien milieu barcelonais au micro de Radio Marca. « Pour moi, c’est une solution car le Barça, du milieu jusqu’à l’attaque, a du mal. Neymar connaît déjà le football de Barcelone, le club et les gens. Même avec les difficultés pour revenir, le début de l’adaptation serait beaucoup plus facile et plus rapide. Et avoir Messi à ses côtés serait une bonne chose pour le Barça », a considéré le Brésilien.

La FIFA aurait fixé à 164 millions d’euros le prix de son transfert, au titre du règlement pour les joueurs ayant passé au moins trois ans dans un club sans y prolonger leur contrat. Mais à moins que le Barça ne vende plusieurs joueurs à forte valeur marchande (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann ?), cette somme risque d’être difficile à réunir. Par ailleurs, Neymar devrait consentir un effort conséquent sur son salaire. De son côté, le Paris Saint-Germain espèrerait le convaincre de prolonger son contrat, dont le terme est fixé en juin 2022.

