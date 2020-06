Mercato / PSG : une nouvelle rumeur énorme jaillit pour Neymar

S’il devait quitter le PSG, Neymar pourrait-il rebondir ailleurs qu’au Barça ? Une nouvelle piste est avancée pour le Brésilien.

Neymar et Kylian Mbappé seront-ils toujours au PSG la saison prochaine ? « Rien ne nous indique le contraire. Ils ont encore deux ans de contrat et on pense plutôt à l’après avec eux. On veut avancer. Neymar a fait une très bonne saison, il est très impliqué », a confié Leonardo dimanche au JDD. On peut le croire. Néanmoins, on sait aussi qu’à ce stade de la saison (sachant que le PSG a encore deux finales de coupes nationales à jouer ainsi que les quarts de la Ligue des Champions et plus si affinités), ouvrir publiquement la porte à un départ du Brésilien aurait créé plus de problèmes que de solutions.

Liverpool sur les rangs pour attirer Neymar ?

La presse se serait engouffrée dans la brèche et le sujet serait alors devenu central pendant deux mois, polluant évidemment la vie du groupe. Le directeur sportif parisien ne pouvait donc pas dire autre chose. Toutefois, la tendance est belle et bien à un statu quo cet été, dans la mesure où son principal prétendant, le FC Barcelone n’aura pas les moyens de s’offrir le Brésilien cet été, comme l’a encore rappelé le président de la Ligue espagnole Javier Tebas récemment. Reste à savoir si le Barça est le seul club dans lequel Neymar pourrait atterrir.

Pour Don Balon, la réponse est non. Le media ibérique affirme que Liverpool pourrait également tenter sa chance. Alors que Mohamed Salah pourrait quitter les bords de la Mersey, l’attaquant parisien serait très apprécié par les champions d’Europe en titre. Il ajoute qu’un échange entre le Brésilien et l’Egyptien aurait même été étudié ! Mais ce dernier ne serait pas emballé par l’idée d’atterrir en France. A vue d’oeil un tel échange parait très improbable. Reste que les Reds pourraient malgré tout tenter leur chance auprès de Neymar qui avait déjà confié par le passé son attrait pour la Premier League.

Images de IconSport