Mercato / PSG : le nouveau plan du Barça pour Neymar

Le Barça n’aurait pas abandonné l’idée de recruter l’attaquant du PSG Neymar l’été prochain. Les dirigeants prépareraient le terrain.

« Aujourd’hui, je suis parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser. On se doit de rester concentré sur cette saison pour faire les choses bien et gagner le plus de titres possibles. Cette saison, l’objectif, c’est la Ligue des Champions », a affiché Neymar la semaine dernière. Le Brésilien fait tout pour se racheter une image auprès des supporters.

Le Barça pense pouvoir récupérer Neymar contre 180 M€

Mais une fois la saison terminée, sera-t-il toujours aussi motivé pour rester dans la capitale française ? Neymar au Barça, c’est reparti pour un tour… Mundo Deportivo ne lâche pas le morceau et affirme de nouveau ce mardi à sa Une, sous le titre « Neymar 2020 », qu’un transfert pourrait intervenir l’été prochain. Du moins, le club catalan serait toujours motivé pour le récupérer. Le quotidien catalan indique que l’attaquant de 27 ans serait la priorité des dirigeants qui prépareraient d’ores et déjà le terrain.

Pour ce faire, l’idée serait de vendre définitivement Philippe Coutinho (actuellement prêté au Bayern Munich) afin de récupérer des liquidités pour transmettre une offre de 180 millions d’euros au Paris Saint-Germain. Par ailleurs, le Barça souhaiterait alléger sa masse salariale en poussant vers la sortie plusieurs joueurs secondaires, afin d’avoir les finances suffisantes pour assumer le traitement de la star auriverde (36 millions d’euros net par an actuellement).

Images de IconSport