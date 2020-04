Mercato / PSG : l’avenir de Neymar se dessine clairement

Quel sera l’avenir de Neymar ? Va-t-il quitter le PSG lors du prochain mercato, après trois années passées à Paris ?

« Le Barça a une dette énorme que la direction camoufle, mais qui existe, qui n’est pas remboursable à court terme et que la crise de la pandémie de coronavirus va aggraver parce que l’argent ne rentrera pas. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez pendant six ans et rentrer chez vous en laissant un trou de 500, 800 ou 1 000 millions. Il n’y a pas d’argent pour recruter Neymar », a lâché le président de Mediapro, Jaume Roures, auprès du media ABC. L’attaquant brésilien devrait donc selon lui rester à Paris la saison prochaine.

Neymar de retour au Barça cet été ? Roures et Pagliari n’y croient pas

Un point de vue que partage Isabela Pagliari, qui suit la star auriverde de près depuis le début de sa carrière. La journaliste brésilienne considère que le FC Barcelone, ni aucun club, n’aura les moyens de s’offrir Neymar cet été, et ce même si l’UEFA fixe son prix de départ, en raison du point de règlement qui l’y autorise pour les joueurs évoluant dans un club depuis au moins trois ans sans y avoir jamais prolongé leur contrat.

« Selon mes informations, c’est presque impossible de voir Neymar signer au FC Barcelone. Si jamais ils arrivent à trouver avec la FIFA des conditions pour le transfert aux alentours de 185 millions d’euros , aucun club ne pourra de toute façon payer cette somme », a-t-elle jugé au micro d’Europe 1. « Son histoire avec le Paris Saint-Germain n’est pas finie, j’imagine que lui-même a envie, avec la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, de finir son histoire avec le PSG », a-t-elle ajouté.

Images de IconSport