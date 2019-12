Mercato / PSG : prêt à dire oui à Leonardo, il ne dit pas non à Lyon

Désormais à la Roma, le milieu de terrain argentin Javier Pastore laisse la porte ouverte à un retour au PSG, ou en Ligue 1.

Après sept saisons passées au Paris Saint-Germain, Javier Pastore a posé ses crampons et ses blessures à l’AS Rome à l’été 2018, avec l’ambition d’en finir avec ses pépins physiques et retrouver une place de titulaire qu’il avait perdue dans la capitale française. Tout ne s’est finalement pas passé comme prévu. Cette saison, l’Argentin a été titularisé à 8 reprises seulement toutes compétitions confondues.

Pastore regrette-t-il son départ du PSG ?

Au micro de TF1, il est revenu sur son départ de Paris, laissant entendre que la décision venait de lui. Il a aussi suggéré que si le directeur sportif Leonardo (qui en avait fait la première grande recrue de l’ère QSI en 2011) venait le rechercher, il pourrait se laisser séduire de nouveau. « Il fait très bien son travail, il va tout mettre en œuvre pour former l’équipe la plus compétitive possible et pour pouvoir emmener le PSG le plus loin possible en Ligue des Champions. Et, s’il m’appelle encore, on ne sait jamais », a-t-il lancé.

Il y a peu de chance que le train passe une seconde fois. D’autant que le PSG est suffisamment armé en attaque. « J’ai senti de mon côté que c’était le moment de quitter le club. Peut-être que si j’avais été dans de meilleures conditions physiques ou que j’avais joué un peu plus ces dernières années, je serais resté. Le club voulait me prolonger et que je finisse ma carrière à Paris, mais je ne me sentais plus capable d’aider l’équipe, d’apporter quelque chose de plus au club », a exprimé Javier Pastore.

Pourquoi pas Lyon…

Si ce n’est Paris, une autre destination pourrait-elle avoir ses faveurs en France ? Comme Marseille ? « Marseille non, Marseille jamais ! », a répondu le milieu de terrain de 30 ans en riant. Lyon alors, qui a besoin de renforts suite aux blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adelaïde ? « On ne peut jamais savoir dans le foot, après je ne ferme la porte à aucune autre équipe. Il y a des clubs intéressants comme Lyon, qui est un club symbolique en France. Il y a aussi d’autres bonnes équipes », a exprimé Javier Pastore. Avis aux amateurs.

