Mercato / PSG : Leonardo prend un gros risque pour l’avenir de Mbappé

Le directeur sportif du PSG Leonardo a l’intention de négocier avec l’attaquant Kylian Mbappé, mais pas tout de suite.

Comme Neymar, Kylian Mbappé ne possède plus que deux ans de contrat, trois ans après son arrivée au Paris Saint-Germain. Il est donc temps pour les dirigeants de commencer à penser à la suite car dès l’été prochain, si rien ne se passe d’ici là, le club de la capitale perdra la main sur l’avenir du Français. A un an du terme, il ne pourra plus s’opposer à son départ, sous peine de s’exposer à le voir partir libre en 2022. Inimaginable que l’ancien Monégasque, recruté 180 millions d’euros, s’en aille gratuitement.

Leonardo veut négocier avec Mbappé… en octobre

Il serait par ailleurs difficile l’été prochain, à un an du terme, d’obliger le Real Madrid (son principal courtisan, à qui il semble promis) à payer le prix fort. Le PSG doit donc s’activer pour le convaincre de renouveler son contrat. Selon L’Equipe, il s’agira de la grande priorité de Leonardo ces prochains mois, avec pour objectif d’éviter à tout prix que le champion du monde 2018 ne se retrouve avec une seule année devant lui l’été prochain. Le directeur sportif aurait prévu d’entamer les négociations en octobre, précise le quotidien sportif.

Deux informations à tirer de cette date. La première : pour débuter les négociations en octobre, il faudra que Kylian Mbappé soit toujours là. Ce qui confirme que les champions de France n’ont pas du tout l’intention d’ouvrir la porte à l’attaquant de 21 ans cet été. Les supporters devraient donc, sauf rebondissement, le retrouver à la rentrée. Une excellente nouvelle. La seconde : en octobre, il sera déjà entré dans son avant-dernière année. S’il venait alors à refuser de prolonger, il sera ensuite impossible pour le PSG d’éviter ce qu’il redoute, à savoir se retrouver à un an du terme.

