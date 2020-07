Mercato / PSG : le Real veut amasser un magot pour Mbappé

Le Real Madrid veut préparer ses armes dès cet été pour passer à l’offensive de l’attaquant du PSG Kylian Mbappé dans un an.

« Je suis là. Je suis dans le projet pour une 4e année. » Kylian Mbappé ne quittera pas le PSG cet été mais son avenir fait néanmoins beaucoup parler. Le Qatar souhaiterait le retenir jusqu’à la prochaine Coupe du monde qui se jouera en novembre et décembre 2022, soit jusqu’à l’été 2023. Problème, son contrat actuel s’arrête en juin 2022. Comme il est impensable d’imaginer le club laisser sa star partir libre ce qui constituerait une perte financière immense, une prolongation est espérée dans les prochains mois.

Le Real va vendre pour préparer l’opération Mbappé

Mais comme nous le relayions hier, Kylian Mbappé ne serait pas pressé de s’emparer de la main tendue, préférant garder le contrôle sur son avenir. Plus le temps passe, plus la pression sera sur la direction parisienne, plus l’international français pourra obtenir des garanties supplémentaires, salariales par exemple, ou encore de pouvoir partir si un club met une certaine somme d’argent sur la table pour le débaucher. Cette temporisation du champion du monde arrange bien le Real Madrid qui de son côté, prépare ses arguments.

Ce n’est pas nouveau, les Merengue désirent le recruter depuis longtemps. S’ils savent qu’ils ne pourrront l’attirer cet été, ils espèrent pouvoir dégainer dans un an. Pour ce faire, le président Florentino Perez sait qu’il aura besoin de liquidités. C’est pourquoi, selon Marca, il a une obsession actuellement : « vendre et ne pas acheter cet été » afin d’amasser suffisamment d’argent pour passer à l’offensive de Kylian Mbappé à l’été 2021. « Objectifs de ventes : 180 millions d’euros » ajoute le journal. Pour y parvenir, le Real envisagerait de se délester de Gareth Bale, James Rodriguez, Mariano Diaz, Jesus Vallejo, Luka Jovic, Dani Ceballos et Brahim Diaz.

Images de IconSport