Mercato / PSG : vers un gros rebondissement pour Neymar

L’attaquant du PSG Neymar a-t-il enterré ses désirs de retourner au Barça ? Un proche du Brésilien parle d’une possible prolongation.

L’été dernier, Neymar a fait son possible en coulisses, pendant trois mois, pour quitter le Paris Saint-Germain et retourner au FC Barcelone d’où il était arrivé deux ans plus tôt contre une indemnité de transfert record de 222 millions d’euros. Obligé de poursuivre l’aventure dans la capitale française faute d’accord entre les deux clubs, le Brésilien fait son possible depuis pour se racheter une image, notamment auprès des supporters.

Neymar prêt à discuter d’une prolongation

« Aujourd’hui, je suis Parisien. Je me donne à 100%. Je vais donner toute ma vie sur le terrain pour que le PSG triomphe. (…) Pourquoi vouloir partir d’ici ? J’ai encore deux ans de contrat, l’équipe continue de progresser », a-t-il notamment affirmé le mois dernier. Dans la même veine, une personne de son entourage va même plus loin ce mardi dans les colonnes du journal Le Parisien, en affirmant que l’attaquant de 27 ans est prêt à envisager une prolongation de contrat.

« Si le PSG veut discuter, on écoutera ce qu’il a à nous dire. Au printemps dernier, Neymar était tout proche de prolonger, et c’est le PSG qui l’avait sollicité », a-t-il révélé. « Si les dirigeants veulent discuter, ils doivent venir nous voir », a-t-il ajouté, laissant la porte ouverte à la négociation, du moment que « le PSG a des résultats et gagne. Parce que Neymar veut gagner. » Neymar est « heureux comme jamais depuis très longtemps », a ajouté ce proche. Info ou intox destinée à amadouer les supporters ? Pour l’heure, le Brésilien est lié à Paris jusqu’en juin 2022.

