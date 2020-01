Mercato / PSG : une star planétaire visée en cas de départ de Neymar ?

Souvent annoncé sur les tablettes ces dernières années, Cristiano Ronaldo ne serait pas complètement oublié par le PSG.

Après le long feuilleton de l’été dernier, Neymar est reparti pour un tour au Paris Saint-Germain. S’il affirme s’y sentir bien et être prêt à tout donner pour amener le club sur le toit de l’Europe, il y a fort à parier que son désir de retourner au FC Barcelone ressurgira en fin de saison. Surtout s’il ne prolonge pas son contrat (dont le terme est pour l’heure fixé en juin 2022) d’ici là avec les champions de France. Si le Brésilien venait à partir, les dirigeants auront du mal à lui trouver un remplaçant du même calibre.

Ronaldo toujours visé par le PSG ?

Le Corriere dello Sport voit toutefois une possibilité : Cristiano Ronaldo ! Régulièrement annoncé sur les tablettes du temps où il évoluait au Real Madrid, le quintuple Ballon d’Or serait toujours dans les petits papiers. Mais le PSG ne bougerait qu’en cas de départ de Neymar, précise le quotidien italien. Faut-il y croire ? A bientôt 35 ans, le Portugais se dirige vers la fin de sa carrière. Néanmoins, il conserve des qualités indéniables et surtout un potentiel d’image et économique très séduisant pour les Parisiens.

Encore faudra-t-il, le cas échéant, le convaincre de rejoindre la Ligue 1, et convaincre la Vieille Dame de le laisser partir, deux ans après l’avoir recruté contre une grosse centaine de millions d’euros. Pour l’heure, Cristiano Ronaldo est lié à la Juve jusqu’en juin 2022 et se sent bien à Turin où il a marqué 12 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Images de IconSport