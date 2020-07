Mercato / PSG : Thiago Silva craque

Le défenseur central et capitaine du PSG Thiago Silva n’a pas pu retenir son émotion après avoir joué son dernier match au Parc des Princes.

En fin de contrat le mois prochain, Thiago Silva n’en a pas encore fini avec le Paris Saint-Germain. La finale de Coupe de France, la finale de Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions… Le Brésilien a encore trois à cinq matchs officiels à disputer sous les couleurs parisiennes qu’il arbore depuis huit ans. En revanche, il a (probablement, car un rebondissement n’est jamais à exclure) disputé son dernier match au Parc des Princes mardi soir, lors de la réception du Celtic Glasgow (4-0) en amical.

« Beaucoup d’émotions » pour Silva

Un moment d’émotion pour le défenseur central et capitaine, que les supporters ont remercié par une banderole explicite : « Thiago Silva à Paris, on signe direct », sous-entendant qu’une prolongation de son contrat serait bienvenue. « C’est beaucoup d’émotions. Je me rappelle bien la dernière fois que j’ai joué au Maracana avec Fluminense, c’était pareil, c’était difficile », a confié le Brésilien en larmes au micro de beIN Sports après la rencontre.

« Ce n’est pas encore fini. On a encore beaucoup de choses à faire. Il reste trois coupes à aller chercher. C’est pour ça qu’il faut continuer à travailler. J’espère que je vais sortir par la grande porte. C’est mon objectif. (…) Je n’imaginais pas rester huit ans ici, c’est beaucoup. Mes enfants ont grandi en France. J’ai moi-même grandi ici, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant qu’homme. Le respect que le club m’a donné, c’est la chose la plus importante », a ajouté Thiago Silva.

