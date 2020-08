Mercato / PSG : Tuchel met la pression, Leonardo a fixé ses objectifs

Le PSG et Leonardo doivent rapidement tourner la page de la défaite en finale de la Ligue des Champions pour avancer sur le mercato.

Pendant que les supporters et Neymar pleurent la défaite (1-0) de leur équipe face au Bayern Munich en finale de la Ligue des Champions, les dirigeants du Paris Saint-Germain doivent dès à présent se remettre à la tâche pour préparer la nouvelle saison. Une saison qui débutera dès samedi pour le club de la capitale, avec un déplacement à Lens pour le compte de la 2e journée de Ligue 1. Le recrutement sera de nouveau un passage obligé, comme l’a exprimé Thomas Tuchel hier soir.

Tuchel demande des renforts

« Quand je vois le Bayern investir et garder tous ses joueurs… Si l’on veut rivaliser à ce niveau, il faut qu’on utilise ce marché des transferts. La saison qui arrive sera très chargée, sans trêve après l’épidémie de coronavirus. On recommence samedi. Pour rivaliser, il faut construire une équipe très très forte », a jugé l’entraîneur allemand qui souhaite obtenir de la quantité en plus de la qualité pour étoffer son effectif.

Leonardo a fixé quatre priorités

Cela ne sera pas simple puisque le PSG a déjà vu partir quatre joueurs : Edinson Cavani, Thomas Meunier, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi en fin de contrats. Lesquels devraient être suivis par Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting eux aussi en fin de bail, de même que Sergio Rico arrivé au terme de son prêt et qui devrait donc retourner au FC Séville. Sept joueurs, cela fait beaucoup. Selon L’Equipe, Leonardo aurait prévu d’en recruter quatre nouveaux en priorité.

Un par ligne : un gardien de but pour seconder Keylor Navas, un latéral droit pour remplacer Thomas Meunier, un milieu de terrain pour dynamiser l’entrejeu et compenser le retour en défense centrale de Marquinhos, ainsi qu’un attaquant pour concurrencer Mauro Icardi. A cette heure, des noms circulent mais aucun ne se dégage véritablement. Le directeur sportif parisien a encore plus d’un mois pour parvenir à ses fins mais va devoir accélérer rapidement.

Images de IconSport