Mercato : un champion du monde prêt à rentrer en Ligue 1

Adil Rami s’attendait à beaucoup mieux en débarquant à Fenerbahçe l’été dernier. Le défenseur central pourrait changer de nouveau de club.

Viré de l’OM l’été dernier au sortir d’une année compliquée, Adil Rami ambitionnait de se relancer cette saison. Pour ce faire, le champion du monde 2018 a choisi Fenerbahçe mais jusqu’à présent, c’est plutôt un fiasco. Son entraîneur lui a accordé 5 apparitions et l’a désormais écarté faute de prestations convaincantes. Du coup, le défenseur central de 34 ans se tient à l’écoute d’éventuelles offres, notamment françaises.

Rami pense à rentrer en France et rêve encore de l’Euro

« Avec mon entourage, on écoute. On reçoit beaucoup d’appels du Golfe, par exemple. Pourquoi pas la France pour une revanche ? Cela me plairait de montrer que je suis encore là, dans mon pays. Rien n’est impossible, je continue à rêver alors pourquoi pas viser l’Euro 2020″, a-t-il lancé au journal Le Parisien. L’Euro, il en est très loin actuellement… Je n’ai pas l’ambition de jouer en Ligue 2. Je suis un vrai leader. Je peux apporter à une défense. J’entends les critiques et j’ai envie de les faire mentir », a-t-il affirmé.

L’été dernier déjà, il souhaitait les faire mentir. Y parviendra-t-il ? S’il reste à Fenerbahçe, cela parait compliqué. « C’était l’endroit parfait pour prendre une revanche sur 2019. Mais je n’ai joué que cinq matchs… Ma situation actuelle n’est pas facile à vivre mais je l’accepte parce que j’ai confiance en moi. J’ai le sourire. Je continue de beaucoup travailler. Je crois en ma bonne étoile. Tôt ou tard, il va y avoir un retournement de situation. Je ne suis pas d’accord avec le choix du coach mais je le respecte », a jugé Adil Rami.

« Je suis arrivé tard dans le groupe. L’équipe tournait bien et j’ai connu des petits pépins physiques. Dès mon premier match, je rate une relance. Je prends un coup de massue car pour la première fois de ma carrière, le coach me sort à la mi-temps. Ensuite, je n’ai plus eu de nouvelles… Encore une fois, je respecte le choix du coach. Il m’a fait comprendre que je n’étais pas encore prêt. J’ai accepté mais j’avais surtout besoin d’enchaîner les matchs. La clé est là, pour moi », a justifié l’ancien Lillois et Marseillais.

Images de IconSport