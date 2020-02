Mercato / Rennes : deux joueurs ont fait chuter Létang

Pourquoi François-Henri Pinault a-t-il pris la décision de démettre Olivier Létang de sa fonction de président du Stade Rennais ?

« Nous avons vécu 27 mois inédits et intenses au cours desquels le Stade Rennais a battu de nombreux records sur et en dehors du terrain. Le Stade Rennais ne s’est jamais aussi bien porté sportivement et économiquement. Le club a profondément changé et est encore en course pour une nouvelle Coupe de France ainsi qu’une possible qualification en Ligue des Champions qui serait historique et que je lui souhaite de tout cœur. »

« L’un de nos premiers objectifs était de redonner de la fierté et de faire vivre des émotions à toute la communauté rouge et noire. Au-delà d’avoir gagné le plus beau trophée du football français (la Coupe de France la saison passée, premier trophée du club depuis 48 ans), je n’oublierai jamais ces moments de joie partagés et cette formidable aventure humaine », a réagi Olivier Létang après avoir été démis de ses fonctions. Que s’est-il passé pour que le propriétaire décide de le débarquer, alors que le président présente un si bon bilan sportif ?

Létang viré pour sa gestion des cas Nzonzi et Camavinga ?

La raison serait à chercher du côté du mercato et de la gestion des contrats. Selon France Football, l’arrivée de Steven Nzonzi aurait fait déborder le vase. L’hebdomadaire affirme que François-Henri Pinault avait fixé des limites financières à Olivier Létang mais ce dernier les aurait dépassées en accordant un salaire de 550 000 euros brut par mois, soit 2,75 millions d’euros jusqu’en juin, pour signer le champion du monde 2018, prêté par Galatasaray.

Par ailleurs, L’Equipe sort un autre dossier. Celui d’Eduardo Camavinga, pépite du club dont la progression pourrait permettre à terme une vente record pour le Stade Rennais. Or, Olivier Létang discutait dès à présent avec le Real Madrid en vue d’un transfert l’été prochain, rapporte le quotidien sportif. Un problème pour le propriétaire milliardaire qui semble-t-il aimerait conserver son joyau un peu plus longtemps.

Images de IconSport