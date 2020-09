Mercato : la réponse du Barça aux accusations et aux absences de Messi

Lionel Messi risque-t-il d’être sanctionné par le Barça suite à ses absences et critiques violentes à l’encontre de Josep Maria Bartomeu ?

« Je reste au Barça. Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. (…) Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même », a annoncé Lionel Messi vendredi par le biais d’un long entretien accordé au media Goal, accablant copieusement au passage le président Josep Maria Bartomeu, accusé de ne pas être un homme de parole et d’avoir laissé l’équipe dériver depuis plusieurs saisons.

Le Barça ne sanctionnera pas Messi

Critiques frontales de sa direction, absence lors de la reprise de l’entraînement et aux tests de dépistage au coronavirus… En tant normal, une telle attitude vaudrait à n’importe quel joueur de fortes sanctions de la part de son employeur. Qu’en sera-t-il pour l’Argentin ? Soulagé de voir sa star rentrer dans le rang, le Barça n’a visiblement pas l’intention de réenvenimer l’affaire et va plutôt tenter de calmer le jeu. Le bref communiqué publié par les Blaugrana sur les réseaux sociaux en atteste.

Le club s’est en effet contenté de reprendre les meilleurs morceaux de l’intervention médiatique du sextuple Ballon d’Or. « Je donnerai tout ce que j’ai. Mon amour pour le Barça ne changera jamais », a-t-il relayé, en légende d’une belle photo de Messi. Tandis qu’AS annonce que ce dernier était une nouvelle fois absent au centre d’entraînement ce samedi matin, Sport et La Sexta indiquent que Bartomeu n’a aucune intention de sanctionner La Pulga pour ses actes récents. Sans doute la meilleure chose à faire pour ne pas creuser un peu plus le fossé entre eux.

Images de IconSport