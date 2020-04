Mercato / PSG : un échec cuisant pour un milieu de Serie A ?

Les dirigeants du PSG ne lâchent absolument pas le morceau en ce qui concerne le milieu Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome).

Selon La Gazzetta dello Sport, les Parisiens sont en concurrence notamment avec Manchester United sur ce dossier épineux. Il y a encore quelques semaines, le transfert de Milinkovic-Savic semblait être une hypothèse très crédible en vue du mercato estival. Aujourd’hui, la donne a changé.

En effet, « l’urgence » liée à la crise économique, déclenchée par la pandémie de coronavirus, a incité les Biancocelesti à revoir leur copie. Ces derniers estiment désormais qu’il faut avant tout réussir à garder les meilleurs éléments de l’équipe dans l’optique du marché des transferts.

Milinkovic-Savic repartirait pour un tour

Du coup, Sergej Milinkovic-Savic pourrait « encore être blanc et bleu » lors de l’exercice 2020/2021. Cas échéant, ce serait un échec pour le duo PSG – Manchester United qui apprécie l’international serbe âgé de 25 ans. Il faut dire que Milinkovic-Savic est une valeur sûre en Serie A italienne et ce depuis déjà plusieurs années.

Cette saison, il a disputé 31 matches, inscrit 5 buts et effectué 7 passes décisives toutes compétitions confondues. Courtisé par plusieurs clubs depuis plus de deux ans, l’ancien footballeur de Genk et Vojvodina bénéficie d’un contrat longue durée à la Lazio Rome. Ce dernier expirera seulement le 30 juin… 2024.

Images de Iconsport