Monaco : Fabregas ne se pliera pas aux consignes

Le milieu de terrain de Monaco, Cesc Fabregas refuse de se fondre dans le moule de la Ligue 1. Doit-il la quitter ?

« La Premier League et La Liga sont sur une autre planète par rapport à la Ligue 1. C’est une ligue très physique, avec beaucoup de coups, il n’y a pas de contrôle des matchs, ce sont des rencontres folles… Je pense que tactiquement, cela peut beaucoup s’améliorer ». Déjà en septembre, Cesc Fabregas s’était montré critique à l’égard de la Ligue 1. Il n’a pas changé d’avis depuis. Le milieu de terrain de Monaco a donné un nouveau coup de pied dans la fourmilière à l’occasion d’un entretien accordé à Canal+.

Fabregas « ne fera jamais ça »

« Ici, souvent, les matchs, c’est boum, boum, boum ! Mais parfois, il faut se calmer, faire dix passes de suite. J’ai parfois l’impression qu’ici, les gens n’aiment pas quand on fait deux ou trois passes. J’ai toujours aimé prendre des risques sur le terrain. Ici, ça ne plait pas aux gens, on me dit : ne prends pas de risques, joues sur les côtés ! », a-t-il pris position. La philosophie du jeu pratiqué en Ligue 1 explique-t-elle ses difficultés personnelles depuis son arrivée sur le Rocher ?

« Pour moi, c’est compliqué parce que j’aime faire des passes entre les lignes, jouer au milieu, faire des une deux, changer de direction… Je ne perdrai pas mes valeurs, jamais je ne balancerai loin devant. Parfois on nous dit : ‘sinon tu la mets en touche !’ Désolé, je ne ferai jamais ça », a prévenu le champion du monde 2010, formé à l’école barcelonaise. Dès lors, s’il n’accepte pas les consignes, on peut s’interroger sur le fait qu’il n’ait pas déjà choisi de quitter Monaco.