Monaco : coupable d’une grave erreur, Gelson Martins va prendre cher

L’ailier de Monaco Gelson Martins s’est rendu coupable de gestes déplacés à l’encontre de l’arbitre qui vont lui valoir une double sanction.

La saison de Gelson Martins est très probablement terminée. La faute à son comportement inacceptable à l’encontre de l’arbitre Mikaël Lesage qu’il a bousculé à deux reprises lors du match perdu face à Nîmes (3-1) samedi. « Honteux, intolérable, insupportable, indéfendable, inadmissible », s’est indigné le SAFE (syndicat des arbitres). « Les images hallucinantes semblent sorties d’un autre temps. Mais non, elles ont bien eu lieu ce samedi 1er février 2020. »

Martins risque 8 mois de suspension

« Il va bien falloir le comprendre et l’intégrer de façon définitive : on ne touche pas à l’arbitre ! Cette règle d’or du rugby doit le devenir dans le football. Sans discussion possible. Il est temps, dans ces périodes où de nombreuses rencontres du football amateur sont arrêtées, où des weekends de grèves d’arbitres se succèdent dans différentes ligues, que l’exemplarité absolue vienne d’en haut », a-t-il réclamé sur son site officiel. L’ailier de Monaco s’est rapidement excusé mais le mal est fait. Il risque huit mois de suspension.

Monaco aussi va le sanctionner

Il ne pourra pas compter sur le soutien de son club sur ce coup là. Le vice-président Oleg Petrov a condamné son attitude et annoncé des sanctions. « Son attitude n’est pas acceptable, ni pardonnable. Je lui ai déjà certifié qu’il sera sanctionné par le club. Il a personnellement présenté ses excuses à l’arbitre dès la fin de la rencontre et sur les réseaux sociaux. Lorsque je lui ai parlé, j’ai vu qu’il ressentait vraiment qu’il avait commis une erreur. Il n’est pas une personne violente. Cela a donc été une surprise », a réagi le dirigeant russe.

« Il m’a dit avoir vécu une semaine très compliquée. Cela ne peut pas expliquer son geste et le pardonner, mais cela peut aider à le comprendre en partie. Il sera fortement sanctionné. Et de mon côté, je vais m’assurer qu’une telle attitude ne se reproduise plus », a ajouté Oleg Petrov qui n’avait pas besoin de cette affaire, l’équipe monégasque pointant à la 13e place au classement.

